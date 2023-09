Kvaratskhelia nel mirino del Liverpool per il dopo Salah: Klopp lo vuole

Il Liverpool mette nel mirino Kvaratskhelia del Napoli per sostituire Salah: l’esterno georgiano è uno dei preferiti di Klopp.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Mentre si parla di rinnovo con il Napoli, Khvicha Kvaratskhelia finisce nel mirino del Liverpool per il futuro. Secondo The Athletic, l’esterno georgiano sarebbe uno dei nomi preferiti da Jurgen Klopp in caso di addio di Momo Salah.

I Reds hanno resistito alle avance arabe per l’egiziano quest’anno, ma la prossima estate le cose potrebbero cambiare con l’addio di Salah. Ecco perché Klopp avrebbe messo gli occhi su Kvaratskhelia, autentica stella del Napoli capace di mettersi in luce proprio contro il Liverpool lo scorso anno in Champions League.

Oltre al georgiano, al tecnico tedesco piacciono anche il giapponese Kubo della Real Sociedad e l’inglese Saka dell’Arsenal. Ma Kvaratskhelia sembra essere in pole position nelle preferenze di Klopp, che lo ritiene il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Salah sulla fascia destra del tridente offensivo del Liverpool.

Il Napoli è avvisato: il talento georgiano candidato al Pallone d’Oro è finito prepotentemente nel mirino dei Reds. Klopp lo vuole per sostituire una stella come Momo Salah.