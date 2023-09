Corbo Svela: “Napoli, Garcia Sotto Esame, i rinnovi saranno decisivi”

Antonio Corbo, editorialista di ‘Repubblica’, discute la separazione tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, le implicazioni per il Napoli e la pressione su Garcia.

CALCIO NAPOLI NOTIZIE. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, è intervenuto Antonio Corbo, editorialista per ‘Repubblica’, per discutere la complicata situazione che sta vivendo il Napoli.

L’addio a Spalletti e le Sue Conseguenze

“La separazione tra Spalletti e De Laurentiis non ha fatto fare l’affare a nessuno dei due,” ha dichiarato Corbo. Spalletti, un uomo di calcio esperto, si trova ora a gestire una situazione delicata. “Si è andato a prendere una gatta da pelare,” ha aggiunto Corbo, sottolineando che Spalletti avrebbe potuto preparare la squadra per la partita contro il Braga e lottare per lo scudetto.

Corbo sul Napoli e la Gestione di Garcia

Corbo ha espresso preoccupazione per il nuovo allenatore Garcia, chiedendosi se i giocatori seguiranno il suo stile come facevano con Spalletti. “Mi auguro che De Laurentiis riesca a dare il meglio di sé,” ha detto. “Il Napoli è una squadra col motore che va ancora a 3. A Garcia farei un discorso e dovrebbe farglielo il presidente.”

I Rinnovi

Corbo ha anche toccato il tema delle trattative contrattuali per i rinnovi di Osimhen e Kvaratskhelia, che sembrano essere logorati da queste discussioni. “Si devono sospendere le trattative per i rinnovi dei contratti,” ha suggerito.

Mancanza di Diplomazia

Un altro punto sollevato è la mancanza di una figura intermedia che possa intervenire con garbo e tempismo per far ripartire il Napoli. “Al di sotto di De Laurentiis non c’è nessuno che sappia intervenire con garbo e i tempi giusti,” ha concluso Corbo.

In un momento delicato per il Napoli, le parole di Antonio Corbo offrono un quadro dettagliato dei problemi interni e delle sfide che la squadra dovrà affrontare. Con la stagione in corso, sarà interessante vedere come si sviluppano questi temi.