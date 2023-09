Ziliani Smaschera la FIGC: Nasconde le verità sulla Juve e attacca De Laurentiis

Il giornalista Paolo Ziliani apre il vaso di Pandora sulle relazioni tra FIGC, Juve e De Laurentiis. Ecco cosa il calcio italiano non vuole che tu sappia.

CALCIO NAPOLI. Il calcio italiano è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per ragioni che molti considererebbero davvero significative. Paolo Ziliani, sul Fatto Quotidiano difende con veemenza Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per aver usato il termine “cazzate” in un comunicato stampa ufficiale del club. Ma Ziliani va oltre, accusando la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) di ipocrisia e di protezione verso la Juventus.

Ziliani sulla FIGC, la Juventus e De Laurentiis

Per mettere le cose in contesto, il comunicato stampa del Napoli riguardava voci su presunte trattative di rinnovo di contratto in corso tra il club e il calciatore Kvaratskhelia. De Laurentiis ha dichiarato tali voci come “cazzate,” creando un’ondata di indignazione pubblica.

Ziliani si chiede: è così scandaloso usare una parola come “cazzata,” che è ormai entrata nel linguaggio comune e figura in tutti i principali dizionari italiani? Secondo Ziliani, la reazione esagerata rivela una doppia morale nel calcio italiano, in cui i reali scandali sembrano essere nascosti sotto il tappeto.

Favoritismo nella FIGC?

Ziliani va direttamente al nocciolo della questione, sottolineando come le dichiarazioni della FIGC e di altri vertici del calcio spesso passano inosservate nonostante contengano messaggi potenzialmente dannosi o ingannevoli. Ad esempio, recenti dichiarazioni da parte della FIGC hanno celebrato il “patteggiamento” con la Juventus come un “bel giorno per il calcio italiano,” nonostante ci siano state numerose controversie riguardanti il club di Torino.

Una Sottocultura di Favoritismi

Alla luce di questi fatti, Ziliani invita il pubblico e i media a riflettere su quali siano veramente gli scandali di cui il calcio italiano dovrebbe vergognarsi. Sono davvero le “cazzate” di De Laurentiis a scandalizzare, o piuttosto una sottocultura di favoritismi e protezioni ingiuste?

Quali sono le vere cazzate secondo Ziliani

Il pezzo di Ziliani fornisce un esame critico e necessario del sistema calcistico italiano, puntando il dito su una FIGC che sembra operare con due pesi e due misure.

In un mondo in cui le parole possono scatenare scandali, forse è tempo di esaminare le azioni che stanno dietro a quelle parole. Come suggerisce Ziliani, il vero scandalo potrebbe essere molto più profondo e sistematico di quanto appaia in superficie. Se siete tifosi di calcio, appassionati di sport o semplicemente interessati alle dinamiche di potere nel nostro paese, questo è un articolo che non vorrete perdervi.