Barcellona, obiettivo Kvaratskhelia. Dalla Spagna: “Operazione fattibile. Potrebbe essere la ‘bomba’ dell’estate”

Il Barcellona vuole aggiungere una nuova stella alla sua formazione e sembra aver messo gli occhi su Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia è entrato nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola El Nacional.Cat, il club catalano ha messo gli occhi sul giocatore georgiano classe 2001, considerandolo una priorità per il 2024.

Nonostante il calciatore georgiano abbia ancora quattro anni di contratto con il Napoli, sembra che ciò non rappresenti un ostacolo insormontabile per il club catalano, determinato ad assicurarsi il talento azzurro per il futuro. Tuttavia, il trasferimento sembra un’operazione costosa, con il Napoli che avrebbe fissato il prezzo di Kvaratskhelia a oltre 100 milioni di euro.

La situazione si complica ulteriormente con l’incertezza sul futuro di Joao Felix all’Atletico Madrid, il cui presidente, Enrique Cerezo, sembra chiedere una somma considerevole per il suo trasferimento. Di conseguenza, il Barcellona ha pianificato di cercare un’alternativa di alto livello per il 2024, con Kvaratskhelia al centro dei loro interessi. Ecco quanto riportato dalla stampa spagnola:

“Sembra difficile che Joao Felix resti anche l’anno prossimo (Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid chiederà molti soldi)”.

“Pertanto – si continua a leggere -, il Barcellona ha in programma di ingaggiare un’altra stella nel 2024: Khvicha Kvaratskhelia. In questo momento sembra utopico pensare di poter pagare quello che il Napoli chiede. Ma al Camp Nou sono convinti di aver risolto gran parte dei problemi economici che hanno, e sperano di ottenere i soldi necessari per prendere il formidabile attaccante 22enne. Nei prossimi mesi continueranno a seguirlo e sondare l’operazione: il Barca non gli toglierà gli occhi di dosso. Potrebbe essere la ‘bomba’ dell’estate. Kvaratskhelia, valutato più di 100 milioni di euro. Anche Liverpool, Newcastle United, Paris Saint Germain o Real Madrid hanno mostrato interesse per Kvaratskhelia durante quest’estate, e la risposta del Napoli è stata: non si muoverà per meno di 100 milioni di euro. Il Barca riuscirà a pagare questa cifra?”.

Nonostante le sfide finanziarie che il Barcellona deve affrontare, dunque, sembra che il club catalano sia ottimista riguardo alla possibilità di trovare i fondi necessari per acquisire l’attaccante di 22 anni.