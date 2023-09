Futuro Kvaratskhelia, MD spaventa i tifosi del Napoli: “Non chiude la porta a Real Madrid e Barcellona. Potrebbe esserci una mossa inaspettata”

Un’ipotetica mossa del talento georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, potrebbe agitare i tifosi partenopei.

Una notizia che potrebbe far storcere il naso ai tifosi del Napoli arriva direttamente dalla Spagna, dove il noto quotidiano sportivo Mundo Deportivo ha lanciato l’ipotesi di un futuro incerto per Khvicha Kvaratskhelia, uno dei gioielli della squadra partenopea. Nonostante un inizio da ‘panchina’ e la recente sconfitta con la Georgia, il giocatore sembra non aver chiuso le porte a club di prestigio come il Real Madrid e il Barcellona.

Il Futuro Incerto di Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia, considerato uno dei talenti più promettenti del Napoli, ha iniziato la stagione in modo non esaltante, senza ancora segnare per la squadra azzurra. Inoltre, una pesante sconfitta per 7-1 contro la Spagna con la Georgia non ha certo aiutato la sua situazione. Tuttavia, il giocatore ha ribadito il suo impegno a restare al Napoli tramite il suo agente, ma nel mondo del calcio le voci circolano incessantemente.

L’edizione online di Mundo Deportivo ha dedicato uno spazio al talento georgiano, sottolineando come Kvaratskhelia “non chiuda la porta a Real Madrid o Barcellona.” Questa affermazione potrebbe far sognare i tifosi dei due club spagnoli, a discapito di quelli azzurri. Inoltre, si fa riferimento alla possibilità di una mossa prima della scadenza del suo contratto con il Napoli, prevista per il 2027.

Una notizia che non è passata inosservata tra i tifosi del Napoli. Parlare di una possibile cessione di Kvaratskhelia quando il suo contratto ha ancora una durata di quattro anni potrebbe sembrare prematuro, specialmente in un momento della stagione in cui il mercato estivo è appena terminato.