De Laurentiis ringrazia Ziliani: “Ha spiegato il termine ‘cazzate’ all’esercito dei Bacchettoni”

Aurelio De Laurentiis ha ringraziato pubblicamente Paolo Ziliani per l’articolo sul Fatto Quotidiano in cui prende le sue difese sulla polemica per il termine “cazzate”.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis ha ringraziato pubblicamente il giornalista Paolo Ziliani per l’articolo apparso questa mattina sul Fatto Quotidiano, in cui Ziliani prende le difese del presidente del Napoli sulla polemica scaturita dall’utilizzo del termine “cazzate” in un comunicato in merito alla questione rinnovo di Kvara.

La Polemica sui social

Qualche giorno fa, il Napoli ha rilasciato un comunicato per smentire le voci su una possibile trattativa per il rinnovo contrattuale del giocatore Kvaratskhelia, definendo tali voci come ‘cazzate’. La scelta lessicale ha suscitato indignazione e molte critiche.

La Difesa di Ziliani a De Laurentiis

Oggi, Paolo Ziliani ha scritto un articolo sul Fatto Quotidiano in cui difende il patron del Napoli e attacca il sistema calcio italiano. L’articolo, intitolato “Cazzate: guai a nominare quella parola. Spararle, invece, è perfettamente lecito”, critica l’ipocrisia delle autorità calcistiche italiane che accusano De Laurentiis ma ignorano gli scandali che coinvolgono la FIGC o la Juventus.

Ringraziamenti Pubblici

De Laurentiis ha apprezzato tanto l’articolo di Ziliani da ringraziarlo pubblicamente su Twitter. Ha scritto: “Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all’esercito dei Bacchettoni un’esemplare lezione sul significato del termine ‘Cazzate’ come spiegato dalla Treccani e tanti altri dizionari, fino all’Accademia della Crusca“.

Il Doppio Standard secondo Ziliani

Nel suo articolo, Ziliani mette a confronto diverse dichiarazioni fatte da figure importanti nel calcio italiano e chiede quale di queste sia davvero degna di scandalo. Evidenzia l’ipocrisia di indignarsi per un termine utilizzato in un comunicato, mentre scandali ben più gravi vengono accettati o addirittura lodati.

La polemica sul termine ‘cazzate’ usato dal Napoli ha sollevato questioni ben più ampie sull’etica e sui doppio standard nel calcio italiano. Mentre la parola può avere generato scandalo, la realtà è che ci sono questioni ben più gravi e problematiche che meritano l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Nell’articolo, Ziliani confronta l’indignazione per l’utilizzo della parola “cazzate” con il silenzio su scandali ben più gravi che coinvolgono FIGC e Juventus. Una lezione, quindi, all'”esercito dei Bacchettoni” che si è indignato per una semplice parola senza guardare ai problemi reali del calcio italiano.