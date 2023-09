Napoli-Real Madrid: Biglietti in Vendita da Martedì, Ecco i Dettagli e i Prezzi

Come acquistare i biglietti per la sfida Napoli-Real Madrid in Champions League. Dettagli sui prezzi e sulle fasi di vendita.

Notizie calcio Napoli. L’attesa è quasi finita: da martedì, a partire dalle ore 12, saranno disponibili i biglietti per la partita Napoli-Real Madrid, in programma al Maradona il prossimo 3 ottobre alle ore 21. La partita, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, è già avvolta da un’aura di grande attesa. Ecco tutti i dettagli su come acquistare i biglietti.

Biglietti Napoli-Real: La Prima Fase di Vendita

I primi a poter acquistare i biglietti saranno coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Italia, che include le 19 partite di campionato e gli ottavi di Coppa Italia. Per questi fortunati, i prezzi saranno i seguenti:

Curve inferiori: €30

Curve superiori: €45

Distinti inferiori: €60

Distinti superiori: €120

Tribuna Nisida: €150

Tribuna Posillipo: €200

Questi prezzi saranno validi anche per i possessori della Fidelity Card, che potranno acquistare i biglietti a partire da venerdì, sempre alle ore 12.

Biglietti Napoli-Real Madrid, i prezzi della Vendita Libera

Dopo il termine delle prime due fasi, e in base ai biglietti ancora disponibili per Napoli-Real Madrid, inizierà la vendita libera a prezzo pieno da lunedì 25 settembre. Ecco i prezzi:

Curve inferiori: €40

Curve superiori: €55

Distinti inferiori: €75

Distinti superiori: €150

Tribuna Nisida: €200

Tribuna Posillipo: €250

La vendita dei biglietti si articolerà in tre fasi, e chi ha sottoscritto l’abbonamento “Full” in estate non dovrà preoccuparsi di acquistarli, in quanto il pacchetto includeva già le tre partite della fase a gironi di Champions.

Non perdete l’occasione di assistere a questa partita epica tra Napoli e Real Madrid. Acquistate i vostri biglietti prima che sia troppo tardi!