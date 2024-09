Kvaratskhelia infortunato? Il georgiano ha giocato con un forte dolore! Ecco le sue condizioni

Khvicha Kvaratskhelia ha scelto di restare in campo nonostante un fastidio muscolare durante la partita contro l’Albania.

Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e capitano della nazionale georgiana, ha dimostrato una determinazione e un’attaccamento al suo Paese straordinari durante la partita contro l’Albania. Nonostante un infortunio muscolare subito nel primo tempo, il talentuoso esterno offensivo ha scelto di continuare a lottare fino alla sua sostituzione negli ultimi minuti del match. Questa scelta coraggiosa e il suo impegno in campo non sono passati inosservati, come confermato dal CT della Georgia, Willy Sagnol, durante la conferenza stampa post-partita.

L’infortunio durante Albania-Georgia

Khvicha Kvaratskhelia ha subito un colpo duro nei primi minuti della partita, che gli ha provocato un fastidio muscolare significativo. Nonostante il dolore, l’attaccante georgiano ha preferito restare in campo, dimostrando una dedizione esemplare al proprio ruolo e alla squadra. Willy Sagnol ha spiegato che Kvara ha continuato a giocare nonostante il forte dolore, un segno chiaro della sua volontà di contribuire al massimo. Tuttavia, con l’avvicinarsi della fine del match e la necessità di un maggiore dinamismo, è stato deciso di sostituirlo:

“Dopo aver preso una botta nel primo tempo, Kvara ha giocato con un forte dolore. Voleva giocare il più possibile. Negli ultimi 15-20 minuti avevamo bisogno di più movimento in campo, quindi l’abbiamo sostituito”.

Il CT Sagnol ha indicato che, al momento, non ci sono ulteriori dettagli disponibili riguardo alle condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia. La sostituzione è stata effettuata come misura precauzionale per evitare un aggravamento del problema e garantire che l’infortunio non comprometta ulteriormente la stagione del giocatore. I tifosi e gli appassionati di calcio sono in attesa di aggiornamenti più precisi sulle sue condizioni, che verranno probabilmente forniti nei prossimi giorni.