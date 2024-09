Dalla Turchia: Besiktas in pressing per Mario Rui. Il club turco ci prova con una nuova offerta

Il club turco intensifica i contatti con il Napoli per Mario Rui, con una proposta imminente e un’offerta economica simile a quella attuale.

Il calciomercato turco sta vivendo una frenetica fase finale e, come riporta la testata turca Fanatik, il Besiktas sta intensificando i contatti con il Napoli per cercare di assicurarsi Mario Rui. L’interesse del club di Istanbul per il terzino sinistro portoghese si sta facendo sempre più pressante, con l’obiettivo di concludere l’affare prima della chiusura del mercato, prevista tra due giorni.

Durante l’ultima sessione di mercato, il Napoli ha effettuato una significativa purga di esuberi, liberandosi di giocatori non ritenuti utili dal tecnico Antonio Conte. Tuttavia, nonostante i tentativi, Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club partenopeo, non è riuscito a piazzare Mario Rui. Il giocatore ha infatti rifiutato diverse offerte, preferendo restare in Portogallo per chiudere la carriera in casa. Purtroppo, nessun club lusitano ha concretamente manifestato interesse per il terzino.

Ora il Besiktas, approfittando della scadenza imminente del mercato turco, sta cercando di fare sul serio. Secondo le ultime notizie, il club di Istanbul potrebbe proporre al Napoli un piccolo indennizzo per il trasferimento e garantire a Mario Rui uno stipendio simile a quello che percepisce attualmente a Napoli, ovvero circa 1,8 milioni di euro a stagione.

L’affare è ancora in fase di negoziazione, ma l’intensificazione dei contatti tra le due società suggerisce che una conclusione positiva potrebbe essere imminente.