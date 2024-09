Mourinho: “Osimhen è fantastico, ma deve smetterla di buttarsi troppo”

Il tecnico portoghese José Mourinho elogia Osimhen, ma solleva alcune riserve sul suo comportamento in campo.

In una recente intervista ai microfoni di Fanatik, José Mourinho ha espresso parole di grande ammirazione per Victor Osimhen, il centravanti nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli. L’allenatore portoghese ha descritto il calciatore come “fantastico” e ha rivelato di considerarlo un potenziale acquisto di alto profilo per qualsiasi club con una capacità di spesa significativa.

“Victor Osimhen è un giocatore fantastico. Se avessi a disposizione un budget di 70-75 milioni di euro, lo comprerei senza esitazioni”, ha dichiarato Mourinho, sottolineando l’eccellenza del nigeriano sul campo. Il tecnico, noto per il suo occhio critico sui giocatori, ha elogiato il talento di Osimhen, comparandolo ai più grandi calciatori africani della storia, come Drogba, Eto’o e Weah.

Tuttavia, Mourinho non ha risparmiato qualche critica costruttiva. Ha rivelato che, sebbene il suo rapporto con Osimhen sia buono, ha sollevato preoccupazioni riguardo al comportamento del centravanti sul campo: “Ho detto a Victor, ‘Sei uno dei migliori giocatori dell’Africa, insieme a Salah. Non puoi buttarti sempre a terra’. Questi sono stati i miei consigli per lui”, ha aggiunto lo Special One.