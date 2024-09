Spinazzola: “Conte ci chiede una cosa specifica. Kvara importante, Lukaku ti cambia il mondo. Ecco il tecnico che ha inciso di più su di me”

Spinazzola ai microfoni di Radio Crc: il match con il Cagliari, Lukaku e Kvaratskhelia e l’influenza di Conte e Gasperini.

Leonardo Spinazzola, difensore del Napoli, ha recentemente condiviso le sue riflessioni e impressioni ai microfoni di Radio CRC, offrendo uno sguardo dettagliato sulla preparazione della squadra e sulle sue esperienze personali.

Il calciatore ha iniziato parlando dell’intenso lavoro fisico svolto dalla squadra durante il precampionato. “Ci siamo concentrati molto sull’aspetto fisico in questi giorni,” ha spiegato Spinazzola. Con il rientro dei nazionali, il Napoli sta ora dedicando il suo impegno alla preparazione delle prossime sfide, in particolare quella contro il Cagliari, che si preannuncia una partita cruciale: “Con il rientro dei nazionali, abbiamo invece iniziato a preparare al meglio le prossime partite che ci attendono, a partire da quella contro il Cagliari. L’insidia maggiore del match? L’insidia maggiore sono le ripartenze perché sicuramente faranno una gara attendista cercando poi di farci male in contropiede”.

Il ruolo di Kvaratskhelia, l’impatto di Lukaku e le richieste di Conte

Uno dei temi centrali dell’intervista è stato il ruolo di Khvicha Kvaratskhelia. Spinazzola ha sottolineato l’importanza del georgiano, dichiarando: “Dobbiamo ancora trovare l’intesa completa, ma Kvara è un calciatore fondamentale. Con una sola giocata può aprire il campo e facilitare il gioco di tutta la squadra.”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha un chiaro approccio tattico che Spinazzola ha descritto in dettaglio. “Conte chiede a tutti gli esterni della difesa a quattro di coprire la fascia e di chiudere l’azione sul secondo palo,” ha detto il difensore, evidenziando come le indicazioni del tecnico siano centrali nella preparazione tattica della squadra.

Spinazzola ha anche parlato del suo ex compagno di squadra, Romelu Lukaku. “Ho avuto la fortuna di giocare con lui lo scorso anno,” ha ricordato il difensore. “Già al primo allenamento si percepisce un peso diverso nel gioco della squadra. Lukaku sta mettendo molta energia nelle gambe e il suo contributo è decisivo.”

Una riflessione sugli allenatori e la sua nuova vita a Napoli

Quando si parla di allenatori, Spinazzola non ha esitato a elogiare Gian Piero Gasperini, che ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera. “Gasperini è il tecnico che ha inciso di più su di me. Mi ha fatto vedere certe giocate e ho notato molte similitudini tra lui e Conte.”

Infine, Spinazzola ha condiviso un aneddoto personale riguardo alla città di Napoli. “Lunedì scorso sono andato con la mia famiglia a San Gregorio Armeno,” ha raccontato. “Era bellissimo, un luogo stupendo.”