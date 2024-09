Rinnovo Kvaratskhelia, parti ancora distanti: quanta differenza c’è tra domanda e offerta

Kvaratskhelia al centro di negoziati complessi con il Napoli: una differenza di 2,5 milioni di euro separa le parti.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è ancora in bilico. La società azzurra ha formalizzato un’offerta significativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante georgiano, ma le trattative sono tutt’altro che concluse. Secondo le ultime informazioni diffuse dal quotidiano Il Mattino, l’offerta del club è di 5 milioni di euro a stagione con un prolungamento fino al 2029, ma le parti sono ancora distanti.

Il Napoli, desideroso di mantenere Kvaratskhelia come pilastro della squadra anche per le prossime stagioni, ha messo sul piatto un’offerta importante per il rinnovo. Tuttavia, il suo entourage ha richiesto un ulteriore sforzo economico. Attualmente, la differenza tra domanda e offerta è di circa 2,5 milioni di euro, rendendo le negoziazioni ancora complicate.

Il Mattino sottolinea che, nonostante la distanza tra le parti, c’è ottimismo tra i dirigenti del Napoli e i tifosi riguardo a una possibile conclusione positiva delle trattative entro la fine del mese. L’accordo, se raggiunto, potrebbe segnare una nuova fase nella carriera di Kvaratskhelia al Napoli, consolidando ulteriormente il legame tra il calciatore e la squadra partenopea.