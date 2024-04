Kvaratskhelia, il padre: “La Juve lo voleva, ma scelse Napoli per un motivo”

Badri Kvaratskhelia padre Khvicha racconta che la Juventus era interessata all’attaccante georgiano, ma lui preferì il Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione di Serie A con la maglia del Napoli. Il giovane talento georgiano ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, ma a spuntarla sono stati gli azzurri. Nel libro “Kvaradona. Un miracolo georgiano“, il padre Badri ha svelato un curioso retroscena sul corteggiamento subito dal figlio prima del suo approdo in Italia.

Il retroscena di mercato su Kvaratskhelia

Nel libro “Kvaradona. Un miracolo georgiano”, Badri Kvaratskhelia, padre di Khvicha, ha svelato un curioso retroscena di calciomercato che ha portato il figlio a vestire la maglia del Napoli.

“C’erano molte squadre interessate quando giocava in Russia, come Inter, Juventus, Sampdoria e Roma. La Juve in particolare, con Paratici, lo voleva”, ha raccontato papà Badri.

Il fattore decisivo: Maradona e il Napoli

Nonostante l’forte interesse bianconero, alla fine la scelta è ricaduta sul Napoli per un motivo ben preciso, legato all’idolo di Badri Kvaratskhelia:

“Il mio idolo calcistico era Diego Maradona, e l’idea di vedere mio figlio giocare nello stadio a lui intitolato, indossare la sua maglia, è stato un fattore determinante nell’accettare il Napoli.”

Le motivazioni tattiche della scelta

Oltre al richiamo di Maradona, Badri Kvaratskhelia ha spiegato anche le motivazioni tattiche che hanno fatto propendere per la scelta del Napoli:

“Lo stile di gioco azzurro sembrava ideale per Khvicha. In una realtà del genere avrebbe avuto più possibilità di giocare titolare e raggiungere un elevato minutaggio rispetto ad altri club.”

Alla fine, la scelta di cuore legata a Maradona e le motivazioni tecniche hanno convinto Kvaratskhelia a dire sì agli azzurri nonostante il forte corteggiamento della Juventus.

