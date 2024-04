Juve Condannata a Pagare 19,5 Milioni a Ronaldo per Stipendi Arretrati

La Juventus dovrà versare 19,5 milioni di euro lordi, più interessi, a Cristiano Ronaldo per saldare gli stipendi arretrati mai corrisposti durante la sua militanza.

La Juventus esce sconfitta dall’arbitrato intentato da Cristiano Ronaldo per il mancato pagamento di alcuni stipendi durante la sua militanza a Torino. I tre arbitri hanno infatti condannato il club bianconero a versare al campione portoghese la cifra di 19,5 milioni di euro lordi, a cui andranno aggiunti gli interessi maturati.

Juve Condannata a Pagare 19,5 Milioni a Ronaldo

Il contenzioso trae origine dalle cosiddette “manovre stipendi” messe in atto dalla Juventus negli ultimi anni, con la società che aveva deciso di differire il pagamento di alcune mensilità ai suoi tesserati per far fronte alle difficoltà finanziarie causate dalla pandemia di Covid-19.

Stipendi Mai Saldati

Mentre la maggior parte dei calciatori aveva accettato l’accordo per il rinvio dei pagamenti, Cristiano Ronaldo non aveva invece mai percepito le mensilità differite durante la sua militanza in bianconero dal 2018 al 2022.

Vittoria di Ronaldo

Da qui la decisione di CR7 di fare causa al club, vincendo l’arbitrato che ora obbliga la Juventus a sanare il debito contratto con l’attaccante, corrispondendogli una somma complessiva di oltre 19 milioni di euro lordi.

Impatto sul Bilancio

Una condanna pesante per le casse della Vecchia Signora, che dovrà registrare un’uscita importante nei prossimi bilanci. Un ulteriore fardello economico che si aggiunge alle già note difficoltà finanziarie della società torinese.

Nonostante la vittoria di Cristiano Ronaldo nell’arbitrato, la Juventus potrebbe ancora fare ricorso contro la sentenza. Ma intanto il responso dei tre arbitri rappresenta una prima, significativa battuta d’arresto per il club bianconero.