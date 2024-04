Napoli, l’Errore di Meret Riapre il Caso Portiere: Arriva Caprile e non solo

Il futuro di Meret al Napoli è in bilico. Caprile insidia il posto da titolare, ma si valuta anche l’acquisto di un portiere esperto.

Il Grave Errore di Meret Contro il Frosinone

L’errore commesso da Alex Meret durante Napoli-Frosinone ha riaperto il dibattito sul futuro dell’estremo difensore azzurro. Il clamoroso lapsus in fase di costruzione che di fatto ha regalato il pareggio ai ciociari, ha rimesso in discussione la permanenza del numero 1 partenopeo.

Critiche Ricorrenti a Meret

Meret non è mai stato pienamente apprezzato dalla piazza napoletana nonostante sia stato protagonista della cavalcata Scudetto. Gli errori in disimpegno e alcune prestazioni opache ne hanno spesso minato la fiducia dell’ambiente.

Rinnovo di Meret in Bilico

Il portiere friulano è legato al Napoli fino al 2024 con opzione di rinnovo già scattata, ma secondo la Gazzetta dello Sport appare difficile che possa accettare di restare senza un ulteriore prolungamento contrattuale. L’addio in estate potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti.

La Possibile Alternativa Caprile

La potenziale e quasi scontata alternativa a Meret risponde al nome di Elia Caprile. Il giovane estremo difensore, prelevato dal Bari la scorsa estate, è stato girato in prestito all’Empoli dove sta ben figurando. A soli 22 anni potrebbe essere promosso titolare del Napoli per la prossima stagione.

Esperienza in Porta per il Napoli

Qualora dovesse partire Meret, il club azzurro dovrebbe necessariamente affiancare a Caprile un portiere più esperto e affidabile per una stagione che si prospetta impegnativa su più fronti. I nomi caldi sono ancora da definire.

