Caprile pronto per il Napoli”: l’agente elogia carisma il portiere”

CALCIO NAPOLI – Elia Caprile, giovane portiere di proprietà del Napoli in prestito all’Empoli, sta dimostrando ottime qualità e secondo il suo agente, Graziani Battistini, è ormai pronto per il grande salto in azzurro.

Le parole dell’agente

Intervistato da Tv Play, Battistini ha speso parole di elogio per il suo assistito: “Sta facendo un’esperienza importante, rispondendo presente ogni volta che si alza l’asticella. Dimostra di avere grande personalità e carisma in campo, non a chiacchiere ma con i fatti”.

Superato l’infortunio con forza morale

L’agente ha sottolineato come Caprile abbia saputo gestire con grande maturità il periodo di infortunio: “Ha dimostrato grande forza morale, determinazione ed equilibrio a gestire lo stop. Ha ben chiaro che gli step devono essere fatti fino a fine carriera”.

Pronto per il Napoli

Alla domanda se Caprile sia pronto per il Napoli, Battistini non ha avuto dubbi: “Vedendo che continua a fare bene in ogni categoria, per me sarebbe pronto per il Napoli. È un ragazzo che sta dimostrando di essere pronto ad alzare ulteriormente l’asticella”.

Il sogno della Nazionale

L’agente non ha nascosto le ambizioni del giovane portiere: “È un ragazzo ambizioso, ha il sogno di poter un giorno essere chiamato in Nazionale. Non c’è fretta, proverà a dimostrare di essere il numero uno”.

Attualmente in prestito all’Empoli, dove sta trovando grande spazio, Elia Caprile sembra avere tutte le carte in regola per diventare il futuro portiere titolare del Napoli. Le parole del suo agente certificano la maturità raggiunta e le grandi qualità del giovane estremo difensore azzurro, pronto al grande salto nella sua squadra di appartenenza.