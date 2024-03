Caprile al Napoli l’anno prossimo? L’agente: “Ha firmato col club azzurro perché il suo obiettivo è giocare lì”

Le parole di Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, sul futuro del suo assistito attualmente in prestito all’Empoli dal Napoli.

In un’intervista esclusiva con Radio Crc, l’agente di Elia Caprile, Graziano Battistini, ha toccato diversi punti cruciali riguardanti il futuro del suo assistito, alimentando così ulteriori speculazioni sulle sue prossime mosse.

Battistini ha sottolineato l’impegno e la dedizione di Caprile, evidenziando la sua costanza nell’eccellere indipendentemente dalle squadre e dalle competizioni. “Caprile sta facendo un’esperienza importante. L’ho visto sempre uguale, a prescindere dalle categorie in cui ha giocato. È se stesso e si dà sempre da fare per la propria squadra”, ha affermato l’agente.

La domanda più pressante è stata se Caprile farà parte della rosa del Napoli nella prossima stagione. Battistini ha risposto con cautela, sottolineando la necessità di concentrarsi sull’attuale campionato e rispettare sia l’Empoli che il Napoli. “Credo sia prematuro perché intanto bisogna rispettare tutto e tutti e quindi in primis il ragazzo che è concentratissimo sulla salvezza dell’Empoli. Bisogna rispettare chi è a Napoli e sta dando il massimo e pure l’Empoli. Ora siamo nel vivo del campionato, questa è la parte più importante ed è giusto che Caprile resti concentrato”, ha spiegato.

Tuttavia, Battistini ha chiarito senza ambiguità le ambizioni di Caprile, sottolineando che il suo desiderio è giocare regolarmente per il Napoli. “Elia ha firmato col Napoli perché il suo obiettivo è giocare col Napoli, questo è poco ma sicuro. Un giocatore ambizioso non può decidere di fare il secondo, pur se in una squadra top, se la deve giocare sempre e l’intenzione di Caprile è quella di puntare in alto”, ha concluso l’agente.

Le parole di Battistini lasciano intendere che Caprile abbia già tracciato il suo percorso, puntando a un ruolo di primo piano nel club partenopeo.