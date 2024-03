Caso Acerbi, Alvino deluso dalle parole di Spalletti: “Atteggiamento cerchiobottista che non gli fa onore”

Il giornalista Carlo Alvino si è detto deluso dalle parole di Spalletti sul presunto caso di razzismo di Acerbi nei confronti di Juan Jesus.

Il mondo del calcio è stato recentemente scosso dalle dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, riguardo al controverso “caso” Acerbi-Juan Jesus. Le parole del noto allenatore hanno sollevato polemiche e disappunto, soprattutto tra i commentatori sportivi.

Durante la sua ultima conferenza stampa, l’ex allenatore del Napoli ha affrontato il tema con una certa cautela, sostenendo che l’episodio non sia da considerarsi come un atto di razzismo. “Per quello che mi ha detto Francesco, non è un episodio di razzismo quello che lui ha fatto”, ha dichiarato Spalletti. “È chiaro che non vorrei trovarmi in questa situazione e difendere i calciatori per cose che gli vengono attribuite gratuitamente.”

Le parole di Spalletti hanno sollevato il malcontento di Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, che ha espresso la sua delusione in merito. Ai microfoni di Kiss Kiss, Alvino ha commentato le dichiarazioni del commissario tecnico, evidenziando un atteggiamento che definisce “cerchiobottista”. “Io apprezzo Spalletti, quando lo vedrò mi emozionerò sempre perché ha vinto uno scudetto. Ma nella vicenda Acerbi-Juan Jesus non mi è piaciuto. Ha assunto un atteggiamento cerchiobottista che non gli fa onore”, ha affermato Alvino.

Le critiche di Alvino rispecchiano un sentimento diffuso tra gli osservatori del mondo del calcio, che ritengono fondamentale un approccio chiaro e deciso nel trattare questioni delicate come il razzismo nel mondo dello sport.