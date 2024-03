Napoli, ecco il trio di ‘fedelissimi’ a cui pensa De Laurentiis per il rilancio

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis potrebbe rivoluzionare il Napoli con un trio di esperti nel calcio internazionale.

Aurelio De Laurentiis sta valutando un audace stratagemma per rinforzare il Napoli dopo una stagione turbolenta post-scudetto. Il presidente azzurro, desideroso di rinvigorire il progetto partenopeo, sembra deciso a cambiare radicalmente l’organigramma sportivo, con uno sguardo rivolto verso nomi di grande prestigio nel mondo del calcio.

Il cambio più significativo potrebbe riguardare la posizione di allenatore, con Ciccio Calzona che sembra destinato a lasciare il Napoli dopo una stagione contraddistinta da risultati altalenanti. Tra i vari nomi che circolano, spiccano quelli di Antonio Conte, Marco Farioli e Vincenzo Italiano, quest’ultimo reduce da un’esperienza alla guida della Fiorentina.

Tuttavia, il vero fulcro dell’attenzione sembra concentrarsi su un trio di figure di alto profilo che potrebbe rivoluzionare il destino del club. Il presidente De Laurentiis sembra infatti propenso a affidare la gestione tecnica del Napoli a un gruppo di esperti con consolidata esperienza internazionale.

In questo scenario, emerge il nome di Mauro Pederzoli, attualmente impegnato con il Parma, come potenziale direttore generale del Napoli. Pederzoli, stretto collaboratore e amico di lunga data di Rafa Benitez, potrebbe portare una ventata di freschezza e competenza alla gestione sportiva del club partenopeo.

Ma le sorprese non finiscono qui. De Laurentiis sembra considerare anche l’idea di ingaggiare l’ex allenatore Rafa Benitez in un ruolo di super manager e supervisore dell’area tecnica azzurra, offrendogli consulenza di mercato e supporto strategico. Benitez, che ha lavorato con successo con Pederzoli in passato, potrebbe portare una prospettiva internazionale e una vasta esperienza al club.

Infine, per quanto riguarda la panchina, circolano voci che indicano l’arrivo di Fabio Pecchia, attuale allenatore del Parma, come possibile successore di Calzona. Pecchia, noto per la sua competenza e la sua collaborazione con Benitez, sembra essere un’opzione allettante per De Laurentiis, desideroso di stabilizzare la squadra e riportarla ai vertici del calcio italiano ed europeo.