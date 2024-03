Chi sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione? ADL aspetta aprile, Calzona ignaro del suo futuro

Il futuro dell’allenatore del Napoli, Francesco Calzona, è avvolto nel mistero: De Laurentiis attende aprile per decidere.

Francesco Calzona, attuale allenatore del Napoli, non sa nulla del suo proseguo o meno sulla panchina del Napoli, poiché il club non ha ancora comunicato nulla riguardo al suo futuro. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, durante un’intervista con Forza Napoli Sempre, “Calzona ha confermato che non ha ricevuto alcuna indicazione per il futuro, poiché la decisione finale deve ancora essere presa. Si attende la fine di aprile, quando molte società cominceranno a delineare le proprie strategie sul fronte delle panchine”.

La situazione è particolarmente complessa, considerando che diverse squadre di Serie A stanno valutando cambiamenti importanti nei loro staff tecnici. “Non si sa cosa farà Pioli al Milan e lo stesso vale per Allegri, mentre la Juventus ha evidenziato un netto calo nelle prestazioni. Italiano lascerà la Fiorentina, Motta farà altrettanto con il Bologna. De Rossi potrebbe rimanere alla Roma, mentre la Lazio sembra orientata a confermare Tudor per almeno un’altra stagione. Il Napoli, al contrario, prenderà il suo tempo per effettuare la scelta migliore. In una stagione così complicata, uno dei pochi vantaggi è avere più tempo a disposizione per pianificare il futuro”, ha sottolineato Tina.

L’attesa fino ad aprile sembra essere dettata dalla volontà di valutare attentamente tutte le opzioni disponibili prima di prendere una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del club.