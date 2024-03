Napoli, il tifoso salvato dall’errore di Aronica contro il Torino

Un tifoso del Napoli ha rischiato la vita per l’errore di Aronica contro il Torino, ma quel malore gli ha permesso di scoprire una patologia e salvarsi.

CALCIO NAPOLI – Nel novembre 2012, Salvatore Aronica commise uno dei più clamorosi errori della sua carriera con la maglia del Napoli. Un retropassaggio disastroso al 91′ regalò il pareggio al Torino, negando la vittoria agli azzurri che conducevano 1-0. Un episodio che fece disperare i tifosi, ma che per uno di loro si rivelò provvidenziale.

La ricostruzione del dottor De Luca

A raccontare questa incredibile vicenda è stato il dottor Gennaro De Luca, attuale medico sociale del Napoli, che ha riportato l’episodio di un tifoso che ebbe un malore proprio a causa dell’errore di Aronica: “Dopo Napoli-Torino 1-1, famoso per il retropassaggio di Aronica, venne un paziente da me dicendo: ‘Aronica mi ha salvato la vita‘.”

Il malore provvidenziale

Secondo il racconto, questo tifoso era un ciclista amatoriale che, dopo il gol subito per l’errore di Aronica, accusò un malore dovuto presumibilmente all’eccessivo dispiacere per il pareggio beffa. La moglie, preoccupata, gli vietò di uscire in bicicletta e lo costrinse a fare dei controlli medici.

La scoperta della patologia

È stato proprio grazie a quei controlli che al tifoso fu diagnosticata una patologia grave, che sarebbe rimasta nascosta con conseguenze potenzialmente letali. Il malore dovuto all’errore di Aronica si rivelò quindi provvidenziale, permettendogli di sottoporsi per tempo alle cure necessarie.

Un caso paradossale

Una storia davvero incredibile e paradossale, che vede un errore clamoroso di un calciatore, subito da un tifoso con grande dispiacere, trasformarsi in un’insperata salvezza. Un vero e proprio colpo di scena raccapricciante per quanto assurdo.

Insomma, quella sciagurata giocata di Aronica contro il Torino, sebbene amaramente ricordata dai tifosi napoletani, per uno di loro si è rivelata una vera e propria benedizione che gli ha permesso di scoprire e curare una patologia potenzialmente letale. Un caso che dimostra come, a volte, persino gli eventi più negativi possano celare un risvolto insperatamente positivo.