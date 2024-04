Napoli su Guido Rodriguez, Trattativa Avanzata con il Betis

Secondo le ultime indiscrezioni dall’Argentina, il Napoli avrebbe avviato una trattativa avanzata con il Betis per l’acquisto di Guido Rodriguez a parametro zero.

Il Napoli sembra intenzionato a rinforzare il centrocampo per la prossima stagione e avrebbe individuato in Guido Rodriguez del Betis Siviglia il profilo ideale. Secondo quanto riferito dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo di TyC Sports, la trattativa tra i partenopei e il club andaluso sarebbe già in fase avanzata.

Napoli su Guido Rodriguez

Il motivo che agevola l’operazione è la situazione contrattuale di Rodriguez. Il centrocampista argentino classe 1994 è infatti in scadenza il prossimo 30 giugno e potrebbe quindi approdare a Napoli a parametro zero.

Indiscrezioni dall’Argentina

“Guido Rodriguez ha avanzato le trattative per firmare con il Napoli. Anche se oggi la trattativa non è chiusa, è l’occasione più concreta per l’argentino“, ha rivelato Merlo sui social.

Profilo Ideale

A 29 anni, Rodriguez rappresenterebbe un rinforzo di esperienza per il centrocampo del Napoli. Dotato di grande fisicità e quantità di interdizione, il mediano potrebbe rivelarsi il profilo adatto a raccogliere l’eredità di elementi come Demme o Anguissa.

Concorrenza da Battere

Nonostante la trattativa sembri ben avviata, il Napoli non deve abbassare la guardia. Merlo infatti sottolinea che al momento l’affare non è ancora chiuso, lasciando aperte delle potenziali concorrenti per il centrocampista del Betis.