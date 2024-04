De Maggio: “ADL ha contattato Allegri. Conte resta la prima scelta. Ecco la situazione”

De Laurentiis sonda Allegri ma la priorità resta Conte. Il presidente vuole stringere i tempi per la panchina, non aspetterà all’infinito.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per definire il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il patron starebbe muovendosi su più fronti paralleli per vagliare tutte le opzioni a disposizione.

Il Sondaggio del Napoli per Allegri

Come rivelato da Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con Massimiliano Allegri. Complice il buon rapporto con il tecnico toscano e l’arrivo del nuovo ds Manna, il presidente si sarebbe informato sulla situazione contrattuale dell’allenatore bianconero.

La Risposta di Allegri

Allegri avrebbe risposto di avere ancora un anno di contratto con la Juventus e di essere intenzionato a rimanere, ma nel caso in cui il club decidesse di interrompere il rapporto, allora si prenderebbe un anno sabbatico.

Conte Resta la Priorità

Nonostante questo sondaggio, la principale opzione per la panchina del Napoli resterebbe Antonio Conte. De Laurentiis non vuole però aspettare troppo l’ex allenatore dell’Inter.

La Stretta Finale

“Siamo alla stretta finale per Conte, obiettivo numero uno di De Laurentiis che non lo aspetterà all’infinito“, ha dichiarato De Maggio. Il presidente è consapevole che l’affare potrebbe non andare in porto e per questo sta valutando alternative.

Tempi Stretti

De Laurentiis vuole stringere i tempi per la definizione della guida tecnica. Troppe incertezze e attese non sono ammesse per programmare al meglio la prossima stagione dopo la conquista dello Scudetto.

Mentre il sondaggio per Allegri rimane un’opzione di riserva, il presidente spinge per arrivare alla fumata bianca con Conte il prima possibile. Ma i tempi non saranno infiniti per il salentino.