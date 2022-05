Koulibaly attende il Napoli per il rinnovo, Renica: “Se non resta ho brutte sensazioni”

Si parla molto di un possibile addio di Kalidou Koulibaly da Napoli, il giocatore attende l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis. L’agente del giocatore ha fatto sapere che parlerà prima col Napoli, anche perché lo stesso Koulibaly ha ammesso pubblicamente che non andrà mai allo scontro con la società e con i tifosi. Ovviamente resta la necessità di rinnovare a cifre importanti e di convincere il calciatore con un progetto interessante. Il Napoli ha smentito una trattativa la ribasso per il rinnovo di Koulibaly, ma ora bisogna passare dalle parole ai fatti e concretizzare l’accordo oppure vendere il giocatore, per evitare di perderlo a parametro zero.

Sul rinnovo di Koulibaly è intervenuto anche Alessandro Renica che in una intervista di oggi a Il Mattino ha detto: “Onestamente ho visto un po’ di confusione comunicativa tra l’allenatore e il club. Forse Spalletti non si incatenerà in caso di cessione, ma può essere un rischio. A meno che non arrivi qualcuno già pronto dal mercato. Se venisse ceduto? Cambia tutta la stagione: lo scudetto non puoi più nemmeno sperarlo, ma devi ripartire quasi da zero. Non converrebbe al Napoli, deve già fare a meno di Insigne, non può salutare nella stessa estate anche Kalidou“.