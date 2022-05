Salernitana si sogna il colpo dal Boca Juniors, chiede un prestito al Napoli

La Salernitana di Danilo Iervolino pensa al grande colpo dal Boca Juniors e chiede informazioni per Exequiel Zeballos. Il giocatore è finito sul taccuino di molti addetti ai lavori, dato che sta disputando degli ottimi campionato con la maglia del Boca. Un’attrattiva importante per Zeballos quella Serie A, che potrebbe convincerlo a lasciare lo storico club argentino per fare il salto in Europa. Zeballos è stato accostato anche al Napoli, anche perché del giocatore si parla molto bene già da qualche anno.

Secondo Gazzetta dello Sport “Per l’attacco piace l’esterno Exequiel Zeballos, classe 2002, del Boca Juniors. Fin qui ha fatto parte delle varie nazionali giovanili dell’Argentina”. Ma Iervolino pensa ad una rosa molto più forte per la prossima stagione, da mettere a disposizione di Davide Nicola, in modo da poter arrivare almeno ad una salvezza più tranquilla. Ecco perché la Salernitana pensa pure a Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 di proprietà del Napoli che è stato autentico protagonista della promozione della Cremonese in Serie A, con cui ha messo a referto 35 presenze, condite da 7 gol e 5 assist. È molto probabile che Gaetano, così come Alessio Zerbin, parta in ritiro con Spalletti a Dimaro, poi il Napoli deciderà se tenerlo in rosa su indicazione del tecnico.