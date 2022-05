Corriere dello Sport risponde al Napoli: “Affermazioni gravissime ed offensive”

La questione legata al rinnovo di Koulibaly fa nascere anche uno scontro tra il Napoli di De Laurentiis ed il Corriere dello Sport. Nella giornata di ieri il quotidiano ha pubblicato un articolo in cui specificava che Koulibaly aveva portato le auto a Parigi, ma indicava anche le cifre del contratto di Koulibaly in netto ribasso a quelle che percepisce attualmente. Questo ha innescato un comunicato ufficiale del Napoli che ha smentito il Corriere dello Sport e l’autore dell’articolo, Fabio Mandarini. Non si è fatta attendere la reazione del quotidiano che in una nota ha scritto: “Il comitato di redazione del Corriere dello Sport-Stadio respinge le gratuite, gravissime e offensive affermazioni del Calcio Napoli, non nuovo a episodi del genere e anche stavolta irriguardoso del lavoro altrui, ritenendo inaccettabile e intollerabile un atteggiamento del genere che mina le più elementari basi della libertà di stampa e rappresenta un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del giornale e dell’intera categoria“.

Anche il giornalista Fabio Mandarini ha voluto dire la sua con un messaggio apparso sui social: “Può sembrare strano, si, ma (quella di ieri) è stata una giornata tanto confusa quanto bella per me. In fin dei conti molto bella: gli attestati di stima e affetto sono stati tali e incredibilmente sentiti che leggendo soltanto una parte dei numerosissimi messaggi, commenti e post di colleghi, amici, tifosi che conosco e finanche sconosciuti non posso che andare a letto con il petto gonfio di orgoglio. Chiedo scusa a chi non ho risposto: me lo sarò perso! Tra l’altro mi avete sommerso di richieste d’amicizia: ho raggiunto il limite ma accetterò tutti con grande gioia dopo aver fatto un po’ di pulizia e creato lo spazio dovuto. Grazie gente, con tutto il cuore“.