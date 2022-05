Scanzi: “Ancelotti dei geni a Napoli lo definivano bollito…”

Carlo Ancelotti ha vinto la Uefa Champions League con il Real Madrid, la quattordicesima per la società spagnola. La finale allo Stade de France vinta contro il Liverpool incorona Ancelotti come l’allenatore che da solo ha vinto quattro Champions: due con il Milan e due con il Real Madrid. Questa mattina anche Tony Damascelli attaccava Napoli per l’esonero di Ancelotti. Oggi è arrivata anche l’opinione del giornalista e scrittore Andrea Scanzi, che su Facebook ha scritto: “Ancelotti non è soltanto uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi (ditelo a quei baccelli che lo insultavano quando era alla Juve o a quei geni che lo reputavano bollito quando era al Napoli”). È anche e soprattutto un signore, che di fronte alle invidie e alle diffamazioni disarma ogni detrattore con l’unica arma che nulla teme: l’intelligenza“.

Poi ha aggiunto: “Che vuol dire anche autoironia, onestà intellettuale e autocritica. Re Carlo non si discute: si ama. E c’è chi lo fa, come me e milioni di persone, dal lontano 1987. Sempre ti amammo, sempre ti ameremo. Sei un gigante, Carletto“. Le celebrazioni per Ancelotti sono tante all’indomani dell’ennesima vittoria, che comunque non ne fanno uno degli allenatori che ha vinto più titoli in assoluto.