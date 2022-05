Arnautovic vuole Champions League e aumento di ingaggio, Napoli intrigante

Marko Arnautovic è uno degli attaccanti che piace al Napoli, il giocatore può essere un buon sostituto di Osimhen in alcune partite. I quindi gol messi a segno in questa stagione con il Bologna hanno fatto scattare l’interesse per l’attaccante austriaco, che ha sempre dimostrato di avere grande talento, ma scarsa continuità. Ora a 33 anni Arnautovic sembra pronto per un’altra sfida, magari in una società più grande. Secondo quanto riferisce Repubblica nell’edizione Bologna, tra le pretendenti all’attaccante c’è anche il Napoli, oltre a Milan e Juventus.

Tutti e tre i club possono assicurare ad Arnautovic la possibilità di giocare la Champions League. Proprio questo fattore intriga particolarmente l’attaccante. Ovviamente arrivando in uno di questi tre club non avrebbe il posto assicurato, ma Arnautovic giocando con Napoli, Milan o Juventus potrebbe anche puntare ad aumentare il suo ingaggio che al Bologna è già molto alto visto che guadagna 2,7 milioni di euro a stagione. Un parametro che di certo non farebbe felice Aurelio De Laurentiis, che ha lanciato una rigida campagna di contenimento dei costi e difficilmente andrebbe a pagare un giocatore di 33 anni così tanto. Si veda il discorso fatto con Mertens per il rinnovo di contratto. Dunque Arnautovic dovrebbe abbassare le sue pretese per vestire la maglia azzurra.