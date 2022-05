Dalla Spagna – Koulibaly più vicino al Barcellona, Pjanic nella trattativa?

Dalla Spagna fanno sapere che Kalidou Koulibaly si avvicina al Barcellona, con l’inserimento di Pjanic nella trattativa. La notizia viene data da Sport che scrive: “Il contratto scade nel 2023 e il Napoli ha già comunicato all’entourage del difensore che è libero di andar via purché ci sia un’offerta vantaggiosa per tutte le parti. Il Barça sa già che per circa 30 milioni di euro potrebbero acquistarlo e sono entrati nell’offerta anche se ci sono diverse squadre italiane molto interessate a firmarlo. Il Barça ha contattato il Napoli circa due mesi fa per chiedere informazioni sulle condizioni. A quel tempo, il club italiano si rifiutò di negoziare mentre stava cercando di rinnovare con il suo giocatore. Ora gli è già chiaro che l’accordo è impossibile e ascolterà le offerte. Per il Barça, Koulibaly è la priorità assoluta per rafforzare la posizione centrale in quanto è un giocatore mancino con molta esperienza internazionale“.

Xavi ha scelto Koulibaly come uno dei giocatori da cui far ripartire il Barcellona per un nuovo ciclo. “Il grande svantaggio del club blaugrana sono i tempi. Per il Napoli è urgente vendere e recuperare i soldi. Nel frattempo, Koulibaly ha già ricevuto interesse da Juventus, Inter e Roma anche se la sua priorità totale è lasciare il Napoli per giocare al Camp Nou. Al difensore non dispiace aspettare. Al Barça, ora sì, vedono fattibile che l’operazione possa concretizzarsi” scrive il quotidiano Sport.

Dalla Spagna fanno sapere che per abbassare il prezzo di Koulibaly il Barcellona vuole inserire Pjanic nella trattativa. De Laurentiis ha detto che il Barcellona non si può permettere il giocatore, oggi invece l’agente Fali Ramadani ha detto di essere in attesa di un incontro con il Napoli, il difensore non vuole creare problemi alla società e andare allo scontro con i tifosi azzurri.