TuttoJuve contro i tifosi del Napoli: “Bloccare la trasferta, il pubblico torinese va tutelato”

Dopo gli incidenti tra tifosi di Cagliari e Napoli, TuttoJuve invoca il blocco della trasferta per i sostenitori partenopei in vista della sfida di sabato.

In vista dell’atteso incontro tra Juventus e Napoli, in programma sabato 21 settembre alle 18 all’Allianz Stadium di Torino, il clima si fa sempre più teso. TuttoJuve.com, portale dedicato ai tifosi bianconeri, ha pubblicato un editoriale in cui chiede alle autorità competenti di vietare la trasferta ai sostenitori partenopei.

Dopo quanto accaduto nel corso di Cagliari-Napoli, TuttoJuve.com ha lanciato un appello per vietare la trasferta ai tifosi partenopei, sottolineando la necessità di proteggere il pubblico torinese da possibili episodi di violenza.

Secondo quanto riportato dal sito, già prima della gara contro il Cagliari, alcuni sostenitori del Napoli avevano esposto uno striscione provocatorio con la scritta: “A caccia di pecore”. Questo gesto ha alzato ulteriormente la tensione, e viene citato come esempio del comportamento provocatorio di una parte della tifoseria azzurra.

“Insomma uno scenario purtroppo non nuovo quello raccontato dai media sardi. E lo sanno benissimo anche in casa Juventus, che hanno più volte dovuto fare i conti con gli atti violenti di una parte della tifoseria napoletana, arrivata addirittura in passato a distruggere il settore ospiti dell’Allianz Stadium o a mandare in frantumi il vetro del pullman bianconero a seguito di una sassaiola.

Ma lo sanno anche i tifosi del Milan che l’anno scorso a San Siro si sono beccati lattine di birra, sputi e urina, ovviamente lanciati dal settore ospiti occupato dai tifosi partenopei. Comportamenti animaleschi che in uno stadio non dovrebbero essere permessi. Quella di sabato 21 settembre è indubbiamente una gara ad altissimo rischio e non certo per colpa del civilissimo pubblico torinese, che deve essere assolutamente tutelato. ” scrive TuttoJuve.

L’inutile provocazione di TuttoJuve

TuttoJuve, vive nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie, il civile pubblico “torinese” si è macchiato più e più volte non solo di atti di violenza ma soprattutto di razzismo, con tanto di curva chiusa e poi riaperta perchè in Italia madama non si tocca.

Dietro le parole del portale bianconero sembra emergere la paura di un Napoli in continua crescita sotto la guida di Antonio Conte. L’idea di uno stadio tutto bianconero che possa intimorire i giocatori azzurri appare più come un tentativo di propaganda che come una riflessione concreta sulla partita. Tuttosport punta sulla provocazione, ma al di là di questo, non sembra avere molto altro da dire.