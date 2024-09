De Paola avvisa: “Conte e il Napoli, senza Scudetto sarà fallimento. Ecco l’unico vero rischio della stagione”

Il giornalista Paolo De Paola avverte: con gli investimenti e la guida di Conte, il Napoli è obbligato a vincere il campionato.

Paolo De Paola, giornalista sportivo, ha lanciato una dichiarazione netta e provocatoria riguardo al futuro del Napoli e alla sua stagione sotto la guida di Antonio Conte. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante l’appuntamento con ‘L’Editoriale’, De Paola ha offerto un’analisi incisiva della situazione attuale della squadra partenopea.

Secondo De Paola, l’unico vero rischio che potrebbe compromettere la stagione del Napoli è rappresentato dall’instabilità dell’ambiente napoletano. “Attualmente, l’atmosfera è carica di euforia e l’incredibile entusiasmo ha già fatto dimenticare la sconfitta con il Verona”, ha spiegato il giornalista. “La squadra punta con decisione allo scudetto, ma è cruciale che questa ambizione venga interiorizzata da tutti. Altrimenti, ogni passo falso potrebbe rivelare l’instabilità latente”.

De Paola non ha risparmiato critiche riguardo alle aspettative per il Napoli di Conte: “Con l’enorme investimento sul mercato, il Napoli è chiamato a un obiettivo chiaro e indiscutibile: lo scudetto. Non ci sono scuse dopo aver acquisito Conte e una serie di giocatori di primo livello. Se la squadra non riuscirà a vincere il campionato, sarà considerata un fallimento”, ha affermato.

De Paola ha poi osservato: “Il Napoli ha mostrato una mentalità aggressiva e instancabile, simile a quella di Joe Frazier, sempre pronto ad attaccare. Questa mentalità è fondamentale e la squadra deve continuare a migliorare. L’inserimento di nuovi giocatori come McTominay, Neres e Gilmour potrebbe portare ulteriori benefici”.

In conclusione, il giornalista ha sottolineato che il Napoli deve dimostrare la propria forza e superare le aspettative: “La squadra non può nascondersi dietro alibi. Con il nuovo allenatore e una campagna acquisti così ambiziosa, il Napoli deve essere all’altezza e puntare a risultati concreti”.