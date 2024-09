Biglietti Juventus-Napoli: Prezzi, Date di Uscita e Dove Acquistarli

Scopri come acquistare i biglietti per Juventus-Napoli 2024: prezzi, date di vendita, disponibilità dei posti e dove comprarli per assistere al big match all’Allianz Stadium.

Juventus-Napoli è uno degli scontri più attesi della Serie A 2024/2025, e i tifosi stanno già cercando informazioni sui biglietti. In questo articolo, troverai tutto ciò che devi sapere su come acquistare i biglietti, i prezzi, le date di uscita e le disponibilità per assistere al match all’Allianz Stadium di Torino.

Data e Orario della Partita Juventus-Napoli

La sfida tra Juventus e Napoli si giocherà sabato 21 settembre 2024 presso l’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:00. Questa partita è valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Quando Saranno Disponibili i Biglietti?

L’acquisto dei biglietti per Juventus-Napoli seguirà diverse fasi di vendita. Ecco i dettagli:

J1897 MEMBER : Vendita riservata dalle 15:00 del 17 luglio 2024 .

: Vendita riservata dalle . BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER : Accesso ai biglietti dalle 15:00 del 31 luglio 2024 .

: Accesso ai biglietti dalle . ABBONATI FULL e STAR : Possibilità di acquistare i biglietti dalle 15:00 del 31 luglio fino alle 15:00 del 19 agosto 2024 (massimo 2 biglietti per possessori di Juventus Card ).

: Possibilità di acquistare i biglietti dalle fino alle (massimo 2 biglietti per possessori di ). PREMIUM & VIP : Offerte esclusive disponibili a partire dalle 15:00 del 17 luglio 2024 attraverso l’Official Ticket Shop.

: Offerte esclusive disponibili a partire dalle attraverso l’Official Ticket Shop. Vendita Libera : I biglietti saranno disponibili per tutti a partire dalle 10:00 del 20 agosto 2024 . Tuttavia, i tifosi della Juventus residenti in Campania potranno acquistarli solo se in possesso di una Juventus Card attiva .

: I biglietti saranno disponibili per tutti a partire dalle . Tuttavia, i tifosi della Juventus residenti in Campania potranno acquistarli solo se in possesso di una . Settore Ospiti: Disponibile per i tifosi del Napoli con tessera di fidelizzazione, a partire dalle 10:00 del 21 agosto 2024.

I membri dei club di fidelizzazione possono acquistare i biglietti anche per i Junior e Young Member Under 14 con uno sconto del 50% nei settori disponibili, e ogni member può acquistare fino a 4 biglietti durante la propria fase di vendita.

Prezzi dei Biglietti per Juventus-Napoli

I prezzi variano in base alla posizione e al tipo di biglietto. Ecco una panoramica delle principali opzioni:

Tribuna Ovest 1 : Prezzi da €115 a €129 per i biglietti interi, con sconti per Junior e Young Member.

: Prezzi da €115 a €129 per i biglietti interi, con sconti per Junior e Young Member. Tribuna Ovest 2 : Prezzi che vanno da €67 a €89, a seconda del settore e delle opzioni scontate.

: Prezzi che vanno da €67 a €89, a seconda del settore e delle opzioni scontate. Tribuna Est 1 e 2 : Prezzi da €62 a €195. Gli Under 14 possono acquistare a tariffe ridotte in alcuni settori.

: Prezzi da €62 a €195. Gli Under 14 possono acquistare a tariffe ridotte in alcuni settori. Tribuna Sud/Nord : Prezzi uniformi a €45 per i Member e €65 per i biglietti interi.

: Prezzi uniformi a €45 per i Member e €65 per i biglietti interi. Settore Ospiti: Prezzo di €45, riservato ai tifosi con tessera di fidelizzazione del Napoli.

Dove Comprare i Biglietti per Juventus-Napoli?

I biglietti possono essere acquistati direttamente dal sito ufficiale della Juventus. Gli utenti devono semplicemente scegliere il posto desiderato, selezionare il numero di biglietti e procedere al pagamento per assicurarsi un posto in tribuna per il match.

Juventus-Napoli è una partita imperdibile della Serie A 2024/2025, e i biglietti sono destinati a esaurirsi rapidamente.

Per i tifosi del Napoli, l’incontro contro la Juventus rappresenta un’occasione imperdibile per vedere all’opera la squadra di Antonio Conte, che ha portato un vento di cambiamento e freschezza. Con nuovi innesti come David Neres, Romelu Lukaku, Billy Gilmour e Scott McTominay, il Napoli è pronto a fare il grande salto e dimostrare il proprio valore in una delle sfide più attese della stagione.