Italia fortemente ‘napoletana’ contro Israele: tre azzurri titolari, Conte prenda appunti

Spalletti punta su tre giocatori del Napoli per la sfida tra Israele e Italia: assenti Calafiori e Pellegrini, ballottaggi in corso.

Stasera, l’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo contro Israele con una formazione che riflette un forte legame con il Napoli. Il Commissario Tecnico ha deciso di schierare ben tre dei quattro giocatori partenopei convocati per l’impegno di Nations League.

L’attacco azzurro vedrà l’inserimento di Giacomo Raspadori, che ha brillato nella partita contro la Francia a Parigi, siglando il gol del 3-0. In difesa, insieme a Giovanni Di Lorenzo, ci sarà probabilmente Alessandro Buongiorno, con Gatti che rimane una possibile alternativa.

Assenze e Ballottaggi

Per questa sfida, Spalletti dovrà fare a meno di due giocatori importanti: Calafiori e Pellegrini, entrambi infortunati. Le scelte tattiche rimangono aperte, con diverse opzioni in ogni zona del campo. Nella difesa a tre, il ruolo di Buongiorno è favorito, ma Gatti potrebbe comunque insidiare Di Lorenzo. A centrocampo, Cambiaso e Dimarco sono i favoriti per gli esterni, sebbene Bellanova e Udogie restino valide alternative.

In attacco, oltre a Raspadori, Spalletti potrebbe schierare Moise Kean al posto di Retegui, aggiungendo un elemento di sorpresa alla formazione titolare. Di seguito la probabile formazione azzurra:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Kean. C.T. Spalletti.