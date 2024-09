Francia-Italia, fiducia totale in Raspadori: Spalletti lo schiererà titolare

Raspadori partirà dal primo minuto al Parco dei Principi, con il compito di affiancare Retegui e sfidare la difesa di Mbappé.

Giacomo Raspadori sarà l’attaccante titolare per l’Italia nella sfida contro la Francia, in programma stasera al Parco dei Principi per la prima giornata del girone di Nations League. La decisione di Luciano Spalletti di schierare l’attaccante del Napoli al fianco di Mateo Retegui segna un’importante novità nella formazione azzurra.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Il Mattino, Raspadori avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore contro una delle squadre più forti d’Europa, capitanata da Kylian Mbappé. Questa scelta non è una sorpresa totale per gli osservatori più attenti. Infatti, il legame tra Spalletti e Raspadori ha radici profonde, risalenti al periodo in cui l’attaccante militava nel Napoli.

Durante la sua esperienza al Napoli, Raspadori ha dimostrato una grande capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi, anche in presenza di un attaccante di calibro mondiale come Victor Osimhen. La sua versatilità e il suo fiuto per il gol sono stati determinanti in più occasioni, tra cui alcune decisive nella corsa al titolo di campione d’Italia. Un esempio lampante è il gol segnato allo Stadium contro la Juventus, che ha avuto un peso cruciale nella conquista dello scudetto da parte del Napoli.

Stasera, Raspadori entrerà in campo con il compito di agire come seconda punta di movimento, una posizione che esalta le sue qualità tecniche e tattiche. La sua abilità nel girare intorno a Retegui e nel capitalizzare gli spazi creati dal centravanti dell’Atalanta sarà fondamentale per cercare di scardinare la solida difesa francese e mettere in difficoltà il portiere Mike Maignan.