Alvino: “Basta cantilene su Mazzocchi! È il momento di sostenere la squadra, non di criticare senza motivo”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli difende il giocatore napoletano Mazzocchi dalle accuse e smonta le polemiche sul mercato.

Carlo Alvino, noto giornalista e voce storica di Kiss Kiss Napoli, ha deciso di fare chiarezza sulle recenti polemiche riguardanti la squadra partenopea e il suo mercato. In un’intervista che ha acceso il dibattito tra i tifosi e gli esperti di calcio, Alvino ha criticato aspramente le critiche rivolte a Pasquale Mazzocchi e al presunto interesse per Ebimbe.

“Non capisco perché continui questa cantilena su Mazzocchi,” ha esordito Alvino. “È stucchevole e non fa altro che distrarre dalla reale situazione del Napoli. Mazzocchi è un giocatore che incarna una napoletanità che altri calciatori hanno mostrato a singhiozzo, se non addirittura mai. Dopo il grande sforzo della società sul mercato, la critica si concentra solo su di lui, ed è francamente deludente.”

Alvino ha proseguito difendendo la scelta di Antonio Conte, l’allenatore del Napoli, che sarà responsabile delle decisioni sulla formazione. “Criticare Mazzocchi senza considerare il contesto in cui lavora è ingiusto,” ha detto. “È napoletano, vive e respira la città e il suo legame con la tifoseria è profondo. Questa pressione costante non fa altro che condizionarlo negativamente.”

Inoltre, il giornalista ha criticato coloro che, secondo lui, ignorano le dinamiche del mercato e dell’ambiente calcistico. “Per quanto riguarda Ebimbe, molte persone non sanno neppure chi sia. La ricerca di un’alternativa era un’ipotesi, non una certezza. Ora, con il mercato chiuso, è il momento di sostenere i giocatori che abbiamo.”

Alvino ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di supportare la squadra piuttosto che fomentare polemiche sterili. “Tutti devono fare uno sforzo per sostenere il Napoli e non alimentare una narrativa negativa. La vera passione per il Napoli si dimostra con il supporto, non con le critiche distruttive.”