Conte e l’enigma Ngonge: nuovo ruolo in vista? Ecco cosa ha in mente il tecnico

Conte valuta l’impiego di Ngonge come punta centrale, aprendo a nuove possibilità tattiche per la squadra partenopea.

Mentre il Napoli si prepara per una stagione di sfide appassionanti, un’importante novità emerge dal centro sportivo di Castel Volturno. Antonio Conte, allenatore della squadra partenopea, sta valutando un innovativo utilizzo per l’attaccante Cyril Ngonge, come rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ngonge, ex giocatore dell’Hellas Verona, era stato inizialmente inserito nella lista dei cedibili durante la sessione di mercato estiva. Tuttavia, a causa della mancanza di offerte soddisfacenti, il trasferimento non è andato in porto. Con la stagione ormai avviata, la domanda su quale sarà il destino del calciatore belga è sempre più pressante. Secondo le ultime indiscrezioni, Conte potrebbe trasformare il ruolo di Ngonge all’interno della squadra, esplorando l’idea di impiegarlo come punta centrale.

Attualmente, il Napoli vanta un attacco di alta qualità con una concorrenza serrata. A destra, Matteo Politano, David Neres e lo stesso Ngonge sono in lotta per un posto da titolare, mentre a sinistra Khvicha Kvaratskhelia è l’assoluto titolare, con Raspadori e Neres pronti a dare manforte. Al centro dell’attacco, Romelu Lukaku è la prima scelta, con Giovanni Simeone e, in alcune circostanze, Raspadori come alternative.

L’introduzione di Ngonge come punta centrale potrebbe offrire a Conte una nuova opzione tattica, specialmente se il tecnico decidesse di adottare un modulo diverso rispetto al tradizionale 4-3-3. Un possibile schieramento 4-2-4, ad esempio, potrebbe avvantaggiare l’utilizzo di Ngonge in una posizione più centrale, sfruttando la sua capacità di attaccare la porta e creare occasioni da gol.