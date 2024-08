Ngonge-Conte, faccia a faccia: “Voglio giocare”. Ma ora può lasciare il Napoli

Ngonge chiede più spazio a Conte. Il belga potrebbe partire, ma solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Clamoroso sviluppo nel Napoli: Cyril Ngonge potrebbe lasciare gli azzurri dopo un confronto con Antonio Conte.

Il giornalista Armando Areniello rivela su Twitter: “Faccia a faccia nella giornata di ieri tra Antonio Conte e Cyril Ngonge. Il belga, arrivato a gennaio dal Verona, ha chiesto di giocare con maggiore continuità”.

La situazione di Ngonge si complica con l’arrivo imminente di David Neres. Areniello aggiunge: “Garanzia che non può avere in azzurro, soprattutto dopo l’imminente arrivo di David Neres, per cui manca solamente l’annuncio ufficiale”.

Ngonge-Napoli: Le ultime

Calciomercato Napoli 2024 – Secondo Areniello l’addio del belga sembra probabile, ma con condizioni precise: “Per questo l’addio per il belga è la soluzione più probabile, ma solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto”.

Il Napoli di Conte si trova ora a gestire una situazione delicata: accontentare il calciatore o cederlo per far spazio a Neres.