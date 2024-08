L’Arsenal su Osimhen: Manna a Milano per sbloccare l’affare – CorrSport

L’Arsenal torna alla carica per Osimhen. Manna oggi a Milano. Tramontano Chelsea e PSG. Le ultime sul futuro del nigeriano.

L’Arsenal rientra prepotentemente nella corsa per Victor Osimhen, con il Napoli pronto a trattare la cessione del suo bomber.

Il Corriere dello Sport svela il ritorno di fiamma dei Gunners: “E così, beh, welcome back Arsenal. Bentornato, benvenuto a corte: i Gunners sono da tempo alla ricerca di un centravanti che rinforzi il reparto, ma dopo aver trattato a lungo un altro Viktor con la lettera K, Gyökeres, si sono messi alla finestra in attesa. A guardare Osimhen, a scrutare la storia, la situazione e l’evoluzione economica del colpo”.

Il Napoli ha rivisto le sue pretese economiche; il quotidiano spiega: “Il Napoli, si sa, era partito con l’intenzione di pretendere l’intero importo della clausola rescissoria da 130 milioni, e poi gradualmente ha cominciato a valutare l’idea di accettare offerte quantomeno non troppo lontane dai parametri stabiliti. Almeno un centinaio di milioni, se non qualcosa in più”.

L’Arsenal sembra pronto a soddisfare le richieste azzurre: “L’idea è che l’Arsenal possa spingersi nei dintorni, volendo”, rivela il Corriere dello Sport.

I Gunners tornano su Osimhen

Calciomercato Napoli 2024 – Secondo il Corriere dello Sport, oggi, Manna volerà a Milano per sbloccare la situazione Osimhen; il ds azzurro cerca di chiudere rapidamente la trattativa per definire le strategie di mercato del Napoli.

Tramontano definitivamente le piste Chelsea e PSG. Il quotidiano sottolinea: “Lo scambio Osimhen-Lukaku con il Chelsea è tramontato sul nascere così come la pista che porta al Psg”.

Sullo sfondo resta l’ipotesi Arabia Saudita: “Tra l’altro sullo sfondo resiste l’ipotesi Arabia Saudita (l’Al-Ahli s’era informato tra giugno e luglio)”, aggiunge il Corriere dello Sport.

Antonio Conte attende sviluppi: il futuro di Osimhen influenza le strategie di mercato del Napoli, ADL potrebbe virare su Lukaku anche senxza la cessione del bomber nigeriano.