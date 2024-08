Colpo di scena Osimhen: può restare al Napoli! PSG e Chelsea si defilano

La cessione di Osimhen si complica: PSG e Chelsea non fanno offerte. La permanenza del nigeriano è sempre più probabile. Il Napoli cerca di sbloccare Lukaku.

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli prende una piega inaspettata, con la sua permanenza che diventa sempre più concreta.

Gianluca Di Marzio, durante ‘Calciomercato L’Originale’ su Sky, rivela: “Non ci sono novità per Osimhen. Non sono arrivate offerte concrete al Napoli e all’agente del giocatore. I club interessati faranno un’offerta al ribasso a fine mercato. Per questo motivo il Napoli sta cercando di acquistare subito Lukaku“.

La situazione di stallo sta influenzando le strategie di mercato del Napoli. Di Marzio esperto di calciomercato di di Sky Sport 24 conferma: “La mancata cessione di Victor Osimhen sta rallentando il mercato del Napoli. Non ci sono novità concrete riguardo gli interessi di PSG e Chelsea”.

Osimhen-Napoli, le ultime di Sky



L’ipotesi di una permanenza di Osimhen prende sempre più corpo. Di Marzio aggiunge: “Si sta valutando la possibilità che Osimhen rimanga a Napoli, la permanenza del nigeriano è un’opzione sempre più concreta”.

Mentre il Napoli cerca di sbloccare l’affare Lukaku, la situazione di Osimhen resta in bilico; Antonio Conte attende sviluppi per definire l’attacco azzurro.