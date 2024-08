SKY: “Lukaku-Napoli, il Chelsea tace: l’affare rischia di saltare? Conte in ansia”

Il Chelsea non risponde all’ultima offerta del Napoli per Lukaku. Conte rischia di affrontare il Bologna senza centravanti.

Calciomercato Napoli 2024 – Il Napoli è in attesa di una risposta dal Chelsea per Romelu Lukaku, mentre Antonio Conte cresce l’ansia per la gara contro il Bologna.

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, rivela: “Il Chelsea non ha ancora dato una risposta all’ultima offerta del Napoli, che è quella di prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto: 5+25mln di euro, offerta che si avvinerebbe tanto a quello che chiede il club inglese”.

La situazione è delicata, con Lukaku che attende da mesi il trasferimento al Napoli. Marchetti aggiunge: “Il Chelsea sa benissimo che oggi lo comprerebbe solo il Napoli, non c’è una scadenza ma è evidente che la volontà di Lukaku è molto seria”.

Il silenzio del Chelsea sta creando tensione nell’ambiente napoletano. Conte rischia di affrontare il Bologna senza un centravanti adatto al suo gioco.

Marchetti conclude con una nota critica verso il club londinese: “Il Chelsea dovrebbe esserci abituato a questo tipo di soluzioni”, riferendosi alle formule di prestito con obbligo di riscatto.

Il Napoli e Conte attendono sviluppi, anche i tifosi azzurri sono in apprensione per la questione Lukaku.