ULTIM’ORA – Neres-Napoli, è fatta! Tra stasera e domani mattina le firme

L’attaccante David Neres atteso a Napoli per completare le ultime formalità del trasferimento: firma prevista tra stasera e domani.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è pronto ad accogliere il quarto colpo di questa calda sessione di mercato estiva: David Neres sta per diventare un nuovo giocatore azzurro. Le ultime indiscrezioni, diffuse dall’esperto di mercato Matteo Moretto attraverso i suoi canali social, annunciano che la firma del contratto con il calciatore brasiliano potrebbe avvenire tra stasera e domani mattina.

David Neres, classe 1997, è reduce da due stagioni al Benfica e si prepara ad intraprendere una nuova avventura con il Napoli. Il suo nome è particolarmente noto ai tifosi per il suo passato all’Ajax, dove ha contribuito alla sorprendente corsa della squadra olandese fino alla semifinale di Champions League nella stagione 2018-19. Conosciuto per la sua velocità e abilità tecnica, Neres rappresenta un’aggiunta di valore per l’attacco partenopeo.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il trasferimento di Neres è ormai prossimo alla conclusione: “David Neres al Napoli, ci siamo: tra stasera e domani mattina le firme”. Questa notizia accende ulteriormente l’entusiasmo tra i sostenitori del Napoli, che sono impazienti di vedere come il nuovo acquisto si integrerà nella squadra.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, potrebbe avere a disposizione un tridente offensivo di assoluto prestigio con Kvaratskhelia, Lukaku e ora Neres. La combinazione di questi talenti potrebbe promettere una stagione ricca di emozioni e successi per la formazione azzurra.

Nel frattempo, Neres ha già visitato Napoli insieme alla sua famiglia, confermando il suo entusiasmo per questa nuova esperienza. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono ora l’ufficialità della trattativa, che potrebbe essere annunciata nelle prossime ore.