Mario Rui al Sao Paulo: trattativa in fase avanzata, si lavora per trovare un’intesa

Sao Paulo in trattativa avanzata con il Napoli per il terzino Mario Rui: il portoghese non si sta allenando col gruppo.

L’interesse del Sao Paulo per il terzino portoghese si intensifica: la trattativa con il Napoli è in fase avanzata

Napoli, 20 agosto 2024 – Il futuro di Mario Rui potrebbe presto prendere una direzione inaspettata. Il terzino portoghese, che non si sta allenando con il gruppo del Napoli, potrebbe trasferirsi in Brasile, dove il Sao Paulo ha manifestato un forte interesse per lui.

Mario Rui, classe 1991, è stato un giocatore chiave per il Napoli nella stagione che ha visto il club conquistare lo Scudetto. Tuttavia, con Antonio Conte al timone e nuove strategie in atto, il portoghese non rientra più nei piani tecnici dell’allenatore. Attualmente, Rui è alla ricerca di una nuova squadra e le ultime indiscrezioni indicano che il Sao Paulo sta accelerando i tempi per portarlo in Brasile.

Marco Conterio di Tuttomercatoweb ha confermato che la trattativa è in fase avanzata: “Il Sao Paulo ha intensificato i contatti per Mario Rui. Le negoziazioni con il Napoli sono in corso e le parti stanno cercando di trovare un accordo definitivo.”

Il trasferimento di Mario Rui al Sao Paulo potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato del Napoli. Se l’operazione si concretizzerà, il club partenopeo potrebbe decidere di intervenire per rinforzare la fascia sinistra. Al momento, le opzioni principali su cui si sta facendo leva sono Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera, con quest’ultimo che potrebbe essere utilizzato anche come difensore centrale.