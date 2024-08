Gaetano ritorna in gruppo: la decisione di Conte e la nuova strategia del Napoli sul mercato

Dopo giorni di trattative con il Cagliari, Gaetano si riunisce ai compagni a Castel Volturno: potenziale rinnovo in vista.

Castel Volturno, 20 Agosto 2024 — Gianluca Gaetano è tornato ad allenarsi con i suoi compagni a Castel Volturno, dopo un periodo di esclusione. La decisione di reintegrare il giovane calciatore nel gruppo è stata presa direttamente da Antonio Conte, allenatore del Napoli.

Gaetano, che era stato messo fuori rosa e accostato al Cagliari, sembrava ormai vicino a un trasferimento in Sardegna. Tuttavia, la trattativa con il club isolano non ha trovato una conclusione definitiva, con una significativa distanza tra le due parti. Questa situazione ha lasciato il calciatore visibilmente deluso, come testimoniato da un messaggio enigmatico pubblicato sui social.

Tuttavia, il ritorno in allenamento di Gaetano rappresenta un segnale chiaro: il Napoli non ha ancora chiuso il capitolo Gaetano. Secondo quanto riportato da Ciro Troise tramite un post su X, il calciatore classe 2000 è stato reintegrato nel gruppo da Antonio Conte, con l’ipotesi che, qualora non si concretizzasse un suo trasferimento prima della chiusura del mercato, il Napoli potrebbe offrirgli un rinnovo di contratto.

Questa mossa del Napoli sembra essere una strategia di cautela in vista di possibili sviluppi sul mercato. Il club partenopeo è alla ricerca di un sostituto per Piotr Zielinski, mentre continuano a spuntare nomi come quelli di Scott McTominay e altri giocatori con caratteristiche simili.