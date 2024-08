Del Genio: “Servono 4-5 titolari nuovi, alcuni giocatori sono impresentabili”

Il giornalista critica aspramente la gestione del mercato estivo del Napoli e avverte: “Alcuni giocatori sono ormai impresentabili”.

Paolo Del Genio, noto giornalista sportivo, ha espresso un forte dissenso riguardo alla gestione del mercato estivo del Napoli, durante un’intervista ai microfoni di Telecapri. Le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’, mettono in luce una situazione critica per la squadra partenopea.

“L’arrivo di Antonio Conte aveva suscitato grandi speranze di cambiamento radicale nel Napoli,” ha dichiarato Del Genio. “Avevamo previsto una rivoluzione con nuove entrate e uscite significative. Invece, ci troviamo di fronte a una situazione deludente.”

Del Genio ha sottolineato che la recente sconfitta contro il Verona è solo la punta dell’iceberg. “Il dato più sconfortante è vedere che la formazione in campo è quasi identica a quella dell’anno scorso, con l’unica novità rappresentata da Leonardo Spinazzola, un giocatore che nella Roma era una riserva,” ha detto il giornalista.

Il commento di Del Genio si inserisce in un quadro più ampio di preoccupazioni per il futuro del Napoli. “Il trend della scorsa stagione era in calo e, se non fosse stato per una ripresa tardiva, avremmo rischiato di chiudere il campionato al 14° posto,” ha aggiunto.

La critica principale di Del Genio riguarda la mancanza di una vera e propria rivoluzione nella rosa. “Pensavamo che con Manna e Conte avremmo assistito a un cambiamento di strategia sul mercato,” ha continuato. “Invece, le cessioni non si sbloccano e la squadra resta con i medesimi giocatori, molti dei quali ora sono impresentabili a certi livelli.”

Con solo dieci giorni rimasti alla chiusura del mercato estivo, Del Genio si aspetta una svolta decisiva. “Se entro la fine del mercato non arriveranno 4-5 titolari nuovi, il Napoli rischia di trovarsi in una situazione ancora più complicata,” ha avvertito.

Il mercato estivo è ormai in fase di conclusione e il tempo stringe per il Napoli, che dovrà agire con decisione per evitare ulteriori problemi e migliorare una squadra che, secondo Del Genio, ha urgente bisogno di rinforzi di qualità.