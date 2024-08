Zerbin al Monza, affare vicino alla conclusione: i dettagli

L’attaccante del Napoli Alessio Zerbin è vicino al ritorno al Monza: trattativa per il prestito e possibile annuncio nelle prossime ore.

Alessio Zerbin ad un passo dal ritorno al Monza. L’attaccante del Napoli, che non rientra nei piani di Antonio Conte per la nuova stagione, è molto vicino a un trasferimento ai brianzoli, conferma l’entourage del giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’operazione è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Il profilo ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli su X ha confermato la notizia, evidenziando che “Alessio è molto vicino al ritorno al Monza”.

Il Monza, che ha già mostrato un forte interesse per Zerbin, punta a chiudere l’affare tramite un prestito. Tuttavia, il divario tra le parti persiste riguardo al riscatto finale del giocatore. Non è un segreto che il nome di Zerbin sia tra le priorità di Adriano Galliani, che sta lavorando per portarlo nuovamente in Brianza.

Zerbin ha già vestito la maglia del Monza nella seconda parte della scorsa stagione e sembra desideroso di tornare a giocare sotto la guida di Alessandro Nesta. Con le trattative in fase di definizione, è previsto che l’annuncio ufficiale arrivi a breve.