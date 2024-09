Pastore esalta il Napoli: “Buongiorno è una manna, ma attenzione al rinnovo di Kvaratskhelia”

Il giornalista analizza i nuovi acquisti estivi, soffermandosi anche sul valore di Buongiorno e l’importanza di Kvaratskhelia.

Il giornalista Rosario Pastore ha recentemente analizzato la situazione in casa Napoli, mettendo in risalto i nuovi acquisti estivi e le dinamiche interne alla squadra. Durante la sua partecipazione alla trasmissione “Napolimagazine Live” su Radio Punto Zero, Pastore ha offerto un’analisi dettagliata delle ultime novità riguardanti i partenopei.

Pastore ha cominciato il suo intervento parlando di Giacomo Raspadori, che ha brillato nella partita tra Italia e Francia. Nonostante sia entrato dalla panchina, Raspadori ha trovato la rete, dimostrando il suo valore e la sua utilità anche per il Napoli. “Raspadori può essere un’importante risorsa per il Napoli, specialmente se utilizzato nel modulo giusto, magari come sottopunta accanto a Lukaku. Potrebbe rappresentare una valida alternativa quando Kvaratskhelia avrà bisogno di riposo”, ha dichiarato Pastore.

L’analisi di Pastore si è poi concentrata su McTominay, il cui recente successo con la Nazionale scozzese è visto come un segnale positivo per il Napoli. “McTominay ha realizzato due gol consecutivi con la Nazionale, e la decisione di Conte di puntare su di lui è stata azzeccata. È un buon segnale che i due scozzesi siano tornati rapidamente a Napoli dopo la partita”, ha aggiunto il giornalista.

Un altro punto saliente dell’intervento di Pastore è stato l’acquisto di Buongiorno. “Buongiorno rappresenta una manna per la difesa del Napoli, che era diventata un colabrodo. Insieme a Gilmour e McTominay, potrebbe dare un grande supporto a Lobotka e Anguissa, che stanno faticando a causa del cambiamento nel modulo di gioco”, ha spiegato Pastore.

Pastore ha anche discusso della situazione di Giovanni Di Lorenzo, sottolineando che le critiche nei suoi confronti possono essere eccessive. “Di Lorenzo sta attraversando un momento difficile, ma sono fiducioso che riuscirà a superarlo. È il capitano del Napoli e merita pazienza”, ha affermato il giornalista.

Impossibile non menzionare il rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia. “Mi auguro che la questione del rinnovo non diventi un nuovo tormentone, come è successo con Osimhen. Il Napoli deve fare uno sforzo per confermare Kvaratskhelia, un giocatore che merita di essere ricompensato per il suo contributo. A differenza di Osimhen, che ha un carattere più fumantino, Kvaratskhelia è un ragazzo gentile ed educato”, ha concluso Pastore.