Conte blinda Kvaratskhelia: rifiutata offerta shock del PSG

Conte non ha voluto nemmeno ascoltare le proposte per Kvaratskhelia. Il georgiano del Napoli brilla anche in nazionale.

Antonio Conte ha posto il veto sulla cessione di Khvicha Kvaratskhelia, respingendo categoricamente le offerte arrivate per il talento georgiano durante il mercato estivo. Secondo il Corriere dello Sport, il PSG aveva messo sul piatto ben 210 milioni di euro per il pacchetto Kvaratskhelia-Osimhen.

Il quotidiano riporta: “Antonio Conte non ha voluto neanche ascoltare le proposte indecenti arrivate per lui, ritenendo indecente la sola ipotesi di venderlo, e la Georgia pende letteralmente dalle sue labbra e dalla sue giocate”.

Kvaratskhelia continua a brillare non solo con la maglia del Napoli, ma anche con quella della sua nazionale:

“L’ultimo esempio? Un paio di giorni fa: gol, assist e giocate raffinate nella sfida di Nations League vinta per 4-1 contro la Repubblica Ceca.”

Il numero 77 azzurro si sta rivelando sempre più centrale nel progetto di Conte: “…ora, da quando è arrivato Conte, gioca come un numero 10. Con la benedizione dello stadio del Diego”.

La decisione di Conte di trattenere Kvaratskhelia sottolinea l’importanza del georgiano nel nuovo corso del Napoli. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: il loro gioiello resterà a illuminare il Maradona ancora a lungo.

E mentre Kvara incanta in azzurro e in nazionale, ci si chiede: quale altra magia ci regalerà nella prossima partita? Una cosa è certa: con lui in campo, il Napoli può sognare in grande!