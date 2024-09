Gilmour e McTominay arrivano a Napoli, l’ex Brighton non sta nella pelle: “Non vedo l’ora di iniziare e fare bene”

Gilmour e McTominay, appena arrivati in città, sono pronti a unirsi al Napoli e a esprimere il loro potenziale sotto la guida di Conte.

Grande entusiasmo a Napoli per l’arrivo di Billy Gilmour e Scott McTominay, i due nuovi rinforzi del Napoli che promettono di portare freschezza e qualità alla squadra partenopea. I due centrocampisti, reduci da una serie di prestazioni positive con la nazionale scozzese in Nations League, sono atterrati ieri sera nella città campana con un volo privato proveniente da Lisbona, accompagnati dalle rispettive compagne.

Billy Gilmour, ex giocatore del Brighton e fresco di trasferimento al Napoli, ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova avventura ai giornalisti e tifosi accorsi presso l’Hotel Parker’s, dove i calciatori sono stati accolti. “Sono molto contento di essere qui, voglio fare molto bene. Non vedo l’ora di iniziare”, ha dichiarato Gilmour, che ha subito mostrato la sua determinazione e voglia di mettersi a disposizione di Antonio Conte.

Scott McTominay, anch’esso protagonista nella campagna scozzese e ora compagno di squadra di Gilmour, ha condiviso il suo ottimismo riguardo all’imminente esperienza con il Napoli. La coppia di centrocampisti, entrambi di grande talento, sarà sicuramente un’aggiunta preziosa alla rosa partenopea.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, potrebbe decidere di inserire Billy Gilmour nella partita di domenica contro il Cagliari, prevista per le 18:00. Gilmour avrà così l’opportunità di debuttare ufficialmente con la maglia azzurra e di iniziare a familiarizzare con i nuovi compagni di squadra e con le strategie tattiche del tecnico pugliese.

L’arrivo di Gilmour e McTominay ha già generato grande attesa tra i tifosi del Napoli, che sperano di vedere presto in campo i due nuovi acquisti e di assistere ai loro impatti positivi nella squadra.