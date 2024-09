Osimhen desiderava il Chelsea, Obi Mikel svela: “Vicinissimi al trasferimento, ecco cosa ha fatto saltare tutto”

L’ex centrocampista del Chelsea Obi Mikel svela i retroscena del mancato trasferimento di Victor Osimhen ai Blues.

In un’intervista esclusiva con Obionepodcast, John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, ha svelato un retroscena alquanto intrigante riguardante il trasferimento di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che è passato al Galatasaray. Mikel ha rivelato che Osimhen era vicinissimo a unirsi al Chelsea, ma alcuni imprevisti hanno impedito la conclusione dell’affare.

“Victor era molto vicino a entrare a far parte del Chelsea,” ha dichiarato Mikel. “Eravamo a un passo dal completare l’affare, ma ci sono stati alcuni piccoli problemi che non siamo riusciti a superare. La visita medica, ad esempio, non è andata come previsto, e quando ci siamo resi conto che era troppo tardi per risolvere tutto, il trasferimento è saltato.”

Secondo Mikel, il problema principale è stato un insieme di “piccole cose”, come dettagli burocratici e la tempistica della visita medica, che hanno impedito la finalizzazione del trasferimento. L’ex giocatore del Chelsea ha sottolineato che non era una questione di volontà da parte di Osimhen: “Ci sono stati dei compromessi raggiunti riguardo allo stipendio e ad altre condizioni. Victor voleva davvero venire al Chelsea, ed è falso dire il contrario.”

Mikel ha aggiunto che, sebbene il trasferimento non sia avvenuto in quel momento, i termini erano stati quasi concordati e che si era già stabilito un punto di partenza per eventuali negoziati futuri. “Se dovessimo riprendere la questione a gennaio o in un altro momento, sapremmo esattamente dove ripartire,” ha spiegato.