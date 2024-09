Conte si gode il mare ed il relax: il mister sceglie l’incantevole isola di Ischia per rigenerarsi

Il tecnico del Napoli Antonio Conte approfitta della sosta Nazionali per rigenerarsi sull’isola di Ischia prima di tornare a lavoro.

Il Napoli si prepara a riprendere gli allenamenti domani, martedì 10 settembre, a Castel Volturno. In vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari, il tecnico Antonio Conte ha concesso alla sua squadra un breve periodo di riposo, scegliendo come meta di relax l’incantevole isola di Ischia.

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, Conte ha deciso di passare i due giorni di pausa a Ischia, approfittando dell’opportunità per ricaricare le energie. L’isola, nota per le sue bellezze naturali e il suo clima temperato, rappresenta una scelta ideale per un breve soggiorno rigenerante.

Attualmente, Conte risiede presso il Grand Hotel Parker’s, un albergo prestigioso che accoglie anche giocatori e dirigenti del Napoli di passaggio. Tuttavia, con il suo contratto triennale con il Napoli in vigore fino al 2027, Conte e la sua famiglia stanno esplorando opzioni per una sistemazione più permanente. Si mormora che abbiano preso in considerazione un appartamento in via Tasso, una zona centrale di Napoli, famosa per la sua vicinanza alle strade dello shopping e al mare, nonché per il suo fascino storico.

Gli allenamenti riprenderanno domani, con l’obiettivo di consolidare la preparazione in vista della gara contro il Cagliari.